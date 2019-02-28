312 жителей Псковской области отравились химикатами в 2018 году

16:42, 01 марта 2019, ПАИ

В 2018 году на территории Псковской области зарегистрированы 312 случаев острых отравлений химической этиологии, что на 6,1% меньше чем в 2017 году (335). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, 45 отравлений закончились летальным исходом, 2 из них - в возрастной группе 15-17 лет.

За последние 10 лет наблюдается тенденция к уменьшению зарегистрированных случаев отравлений, отметили в ведомстве. Смертей в результате отравлений также стало меньше.

Среди мужчин зарегистрировано 176 отравлений (52,5%), среди женщин – 159 (47,5%). Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех случаев отравлений составляет 29,8% (2017 год - 15,8%), подросткового населения (15-17лет) – 3,9% (2017 год - 4,2%), взрослого населения – 66,4% (2017 год - 80,0%). Наиболее часто отравления встречаются среди детей 0-6 лет – 23,4% (в 2017 году - 13,7%), а также взрослых 26-39 лет – 21,8% (в 2017 году - 24,2%), 60 лет и старше – 16,03% (в 2017 году – 15,2%).

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 30,1%, неорганизованные дети – 17,95%, работающее население – 17,3%, пенсионеры – 16,7%, школьники – 9,6%.

Отравления обычно были индивидуальными – 99,97%, реже групповыми– 3,2%, семейными – 2,6%.

38,1% граждан в прошлом году отравились лекарственными препаратами, 27,9% - спиртсодержащей продукцией, 5,8%. Также фиксировались острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой, ядом животного происхождения – 27,9%; пищевыми продуктами – 0,3%.

В структуре отравлений лекарственными препаратами преобладают отравления диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами – 31,9%; противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами – 22,7% (в основном -бензодиадепинами); психотропными средствами – 15,97% (из них 47% - отравления трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами); препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему – 8,4%.

Среди отравившихся спиртсодержащей 70,1% псковичей пострадали от употребления неуточненного спирта, 27,6% - этанола, по 1 человеку отравились этанолом, метанолом и 2-пропанолом.

Что касается наркотиков и психодислептиков (галлюциногенов), к отравлениям чаще всего приводило употребление метадона – 33,3% (все 6 случаев с летальным исходом); героином – 16,7%; другими синтетическими наркотиками – 11,1%; лизергидом – 5,6%.

В структуре прочих отравлений ведущее место занимает токсическое действие разъедающих веществ –27,3% (в основном – отравление едкими кислотами и кислотоподобными веществами); токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитыми животными – 10,2%; токсическое действие пестицидов – 7,96%; токсическое действие окиси углерода – 6,8%.

С 2015 года в рамках токсикологического мониторинга организован мониторинг за отравлениями курительными смесями (SPICE) среди населения. В 2018 году таких случаев не было.

Наиболее частая причина летального исхода – отравление спиртсодержащей продукцией – 71,1% (2017 году – 62,7%).

Отравления, обычно, случайные (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие и др.) – 60,3%, реже – преднамеренные (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания и др.) – 20,2%, неопределенные (другое) – 19,6%.

Приобретали химические вещества в аптеках 29,5% отравившихся, магазинах – 9,6%, в точках неорганизованной торговли – 1,6%, на производстве - 0,3%.