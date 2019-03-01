Противопожарный рейд прошёл в Великих Луках

20:38, 01 марта 2019, ПАИ

1 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великим Лукам совместно с сотрудниками территориального управления Великих Лук главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе. Рейд проходил в рамках сезонной операции «Отопление» и «Месяца Безопасности».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, особое внимание было уделено многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе рейда сотрудники распространили памятки о действиях при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

Кроме того, с жильцами домов и с членами многодетных семей были проведены инструктажи под роспись. Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед им разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и Великих Лук, основные причины пожаров и гибели людей.