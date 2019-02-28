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Экономика

Эксперты назвали ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России

Эксперты CarsWeek вновь проанализировали рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России, сообщает портал «Автоновости».

Самым доступным автомобилем на российском рынке является LADA Granta 2019 года выпуска. Она оценивается минимум в 435 000 рублей за базовую комплектацию, а с учетом всех скидок и спецпредложений - 370 000 рублей.

На втором месте Datsun on-DO стоимостью от 480 000 рублей за базовую версию. Третьим стал внедорожник LADA 4×4 за 519 000 рублей или 440 000 рублей с учетом дилерских акций и скидок. Четвертый - Datsun mi-DO с начальной ценой 545 000 рублей.

На пятом месте в рейтинге Renault Logan за 554 000 рублей.

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