Эксперты назвали ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России

15:47, 02 марта 2019, ПАИ

Эксперты CarsWeek вновь проанализировали рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России, сообщает портал «Автоновости».

Самым доступным автомобилем на российском рынке является LADA Granta 2019 года выпуска. Она оценивается минимум в 435 000 рублей за базовую комплектацию, а с учетом всех скидок и спецпредложений - 370 000 рублей.

На втором месте Datsun on-DO стоимостью от 480 000 рублей за базовую версию. Третьим стал внедорожник LADA 4×4 за 519 000 рублей или 440 000 рублей с учетом дилерских акций и скидок. Четвертый - Datsun mi-DO с начальной ценой 545 000 рублей.

На пятом месте в рейтинге Renault Logan за 554 000 рублей.