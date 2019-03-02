Балом правит Воланд

14:15, 02 марта 2019, ПАИ

2 марта в псковской филармонии был аншлаг – сотни горожан пришли на легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный режиссёром Сергеем Алдониным 20 лет назад. В основе постановки, написанной по черновикам Булгакова, - приключения Воланда и его свиты, они правят балом почти 3 часа. Роман вывернут наизнанку, актеры шокируют отступлениями от текста, гримасами, жестами и внешним видом… И правильно делают!

Многие скажут, мол, Булгаков опять в гробу перевернулся. Но откуда нам знать, какой роман он бы создал в наши дни? Алдонин считает, что в его спектакле акцент как раз на главных темах, волновавших автора «Мастера и Маргариты». К тому же, постановка заявлена как трагикомические фантазии по мотивам романа, поэтому не стоит ждать классического прочтения произведения, которое довольно трудно впихнуть в три часа спектакля.

Время пролетело на удивление быстро, ни разу не возникла мысль о том, когда все это кончится. Нестандартная, яркая и завораживающая с первых минут постановка держит внимание до последней секунды. Световые спецэффекты, дым и конфетти превращают зал в мистическое пространство, где зрители не знают, откуда появляются и куда исчезают герои. Атмосферу дополняет потрясающая музыка. И, конечно, звездная подборка актеров, которые живут жизнью своих героев.

Больше всех покоряет Воланд. Дьявол в исполнении Сергея Алдонина сначала вызывает недоумение (в том числе из-за весьма необычного голоса актера), но затем моментально влюбляет в себя. Экстравагантный иностранец, одетый с иголочки, в меру язвительный, в меру добродушный, треклятый дьявол, который то шепчет, то кричит, то готов расцеловать, надолго западает в душу. Особенно тем, кому давно полюбился образ Воланда, олицетворяющего больше справедливость, чем зло.

Алдонин синтезировал традиционный театр и шоу, он играет с персонажами по своим правилам, в своем бешеном ритме. Взмахом плаща (в каждой сцене он новый, все более вычурный) Воланд переносит зрителя с Патриарших в клинику/здравницу Стравинского, с бала у сатаны в город Ершалаим, из «нехорошей» квартиры на ялтинский пляж. Спектакль уникален с точки зрения построения сцен и диалогов, которые чередуются с невероятной скоростью.

Кстати, евангелиевские сцены в постановке уходят на второй план, как и история Мастера и Маргариты. Отрывки про Иешуа и Понтия Пилата звучат из уст Воланда, Маргариты (Екатерина Климова), просачиваются в галлюцинации Бездомного, а в финале Маргарита становится богиней Низой, убивающей Иуду (Тимур Орагвелидзе). Таким образом, прокуратор и Иешуа лишь незримо присутствуют в спектакле, главное внимание уделено похождениям Волонда и его свиты.

Последняя ведёт себя вызывающе. Со сцены звучат мат и похабные шутки, Фагот (Евгений Самарин) бегает без штанов и уединяется с Геллой (Наталья Булыга), которая дефилирует в откровенных нарядах. Бегемот (Кирилл Соленов) - худощавый актер с хвостом за спиной и в коротких штанишках - картинно виляет задом, а Азазелло (Михаил Горский) предстает то обаятельным злодеем, то чокнутым доктором в здравнице Стравинского. За санитарку там Гелла, за главного – Воланд. «У нас не психушка - у нас здрааавница!» – дурным голосом орёт врач-Азазелло. Этот персонаж отлично передал атмосферу всеобщего хаоса и сумасшествия, лекарство от которых - всем морфий. Эта фраза не раз звучала со сцены.

А если не морфий, так водка, которую Воланд и его свита «пьют» на протяжении всего действия. «Лечить подобное надо подобным», - напоминает мессир Лиходееву (Константин Богданов), который появляется на сцене в образе пропитого алкаша в рваном тряпье. Внятно говорить он не может, получается только мычание, которое Воланд комментирует примерно так: «Ваша речь похожа на речь президента Украины». Налёт современности присутствует и в других эпизодах, например, «Крым наш» в сцене переноса Лиходеева в Ялту.

Кстати, похмелье несчастного директора театра «Варьете» лечат «псковскими сосисками». Вернее, их без стеснения пожирает Бегемот, и Воланд решает присоединиться к трапезе, констатируя, что в Москве мясная продукция хуже.

Другой яркий момент романа «Мастер и Маргарита» и одноименного спектакля Алдонина – сцена в Варьете, в которую оказались вовлечены все зрители филармонии. После антракта Бенгальский (Андрей Курносов) решил разоблачить среди псковичей держателей валюты, но «на весь Псков нашлось три доллара и евро». Конферансье устыдил первые ряды, так как обладатели иностранной валюты нашлись только на «галёрке», и попросил последних не расходиться после спектакля – «вас отвезут». Пообещал специальную машину он и той зрительнице, которая почему-то решила поделиться с незнакомым человеком своей банковской картой. «Вас тоже подвезут, только на другой машине», - сказал он женщине, намекая на психушку.

Другой псковичке повезло больше – она поднялась прямо на сцену Варьете-филармонии. Жорж Бенгальский задействовал ее в фокусе с конфеткой, но конфетку не отдал – «она у меня одна уже четыре года».

Да и не за тем пришли псковичи. Многих, вероятно, покорила Екатерина Климова, которая весь спектакль носила исключительно полупрозрачные сарафаны, надетые на голое тело. Порой лямки спадали на радость мужчинам, сидящим в первых рядах, что не удивительно, учитывая динамичное выступление актрисы. Она металась по сцене, поднималась вверх по декорациям, чтобы послать все к чертовой матери и «улететь», неожиданно бросалась вниз с балкона, прямо в руки свите Воланда.

Абсолютно все актёры играли с полной отдачей. Играли со зрителем, с текстом Булгакова, с реальностью, а может, и с потусторонними силами. Режиссёру удалось воссоздать фантасмагорию Булгакова, приблизить её к современности и еще раз доказать, что рукописи не горят.