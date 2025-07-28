Фестиваль красок пройдёт в Пскове 2 и 3 августа

11:42, 28 июля 2025, ПАИ

​Фестиваль красок пройдёт в дендропарке Пскова 2 и 3 августа, сообщили ПАИ организаторы.

«Живое общение, сотни весёлых ярких лиц, зажигательная музыка и красочные залпы – зови друзей, раскрасим город вместе!» – отметили организаторы. В рамках мероприятия состоится дискотека, перед гостями выступит молодёжный артист из Санкт-Петербурга Руслан Райз.

Краски можно будет приобрести на месте, из соображений безопасности вход со своими красками будет запрещён. Праздник начнётся в 15:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Пскове состоится фестиваль водных фонариков 1 и 2 августа, где гостей ждёт живая музыка и огромная луна на воде.