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Общество

Фестиваль красок пройдёт в Пскове 2 и 3 августа

​Фестиваль красок пройдёт в дендропарке Пскова 2 и 3 августа, сообщили ПАИ организаторы.

Фестиваль красок. Скриншот видеозаписи, предоставленной организаторами

«Живое общение, сотни весёлых ярких лиц, зажигательная музыка и красочные залпы – зови друзей, раскрасим город вместе!» – отметили организаторы. В рамках мероприятия состоится дискотека, перед гостями выступит молодёжный артист из Санкт-Петербурга Руслан Райз.

Краски можно будет приобрести на месте, из соображений безопасности вход со своими красками будет запрещён. Праздник начнётся в 15:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Пскове состоится фестиваль водных фонариков 1 и 2 августа, где гостей ждёт живая музыка и огромная луна на воде.

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