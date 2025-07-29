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Культура

Вышел новый выпуск издания «Михайловская пушкиниана»

Новый, уже 108-й выпуск научно-популярного сборника «Михайловская пушкиниана» вышел в свет. Об этом сообщает Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», силами которого эта научно-популярная серия издаётся с 1996 года.

На первой странице обложки нового сборника – репродукция картины Веры Колпаковской «Святогорский монастырь» (1969) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали ПАИ в «Михайловском», новая книга называется «Следы и знаки». Она включает в себя публикации, подготовленные по итогам двух конференций, состоявшихся в Пушкинском заповеднике этой весной. Это XV круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева и научно-практические чтения «…Роюсь в старых книгах…» в рамках многолетнего музейного конференц-проекта «Библиотека в усадьбе».

«Михаила Ефимовича Васильева (1920‒2003) – историка, музейщика, педагога, специалиста по охране памятников – в музее каждый год вспоминают посвящённым ему круглым столом, – прокомментировала первый раздел новой «пушкинианы» её редактор Ольга Бахтина. – Историко-краеведческие темы этого года имеют широкий временной охват: от конца XVI столетия до 1990-х, эпохи, характеризующейся резкими трансформациями во всех сферах жизни – от экономики до духовности. Так, Яков Рабинович на материале писцового описания 1585 года восстанавливает картину жизни отдельной группы населения – пушкарей – в Вороноче, исследуя документально зафиксированное их имущественное положение. А уже к «нашему времени» – к веку ХХ – относится, например, рассказ Лауры Пурвинь о возвращении Святогорского монастыря Русской православной церкви и возобновлении служения в обители, с потребовавшимся вследствие этого разграничением полномочий между священнослужителями и музейщиками».

Второй – «библиотечный» – раздел книги открывает публикация Дарьи Расовской. «Наблюдения за кругом чтения Пушкина в период его пребывания в Одессе в материале закономерно вырастают в наблюдения за кругом его общения и, шире, за всем историческим контекстом, причём не только отечественным, но и европейским и мировым; а ещё, что самое ценное, – в наблюдения за ходом самой исследовательской и творческой мысли поэта», – рассказала Ольга Бахтина.

Всего в новом сборнике, который называется «Следы и знаки», 18 статей и заметок; некоторые из них богато и интересно иллюстрированы. Все публикации без исключения, но каждая по-своему, будут интересны не только специалистам в области истории и краеведения, литературы и искусства, музейного дела, но и всем, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России, убеждены в Пушкинском заповеднике.

В «Михайловском» также уточнили, что авторы сборника – исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Петергофа, Пскова, Пушкинских Гор и Красногородска Псковской области, Саратова, Смоленска, Твери. Общий объём книги – 18 печатных листов, или 288 страниц. Она свёрстана и отпечатана тиражом в 150 экземпляров в типографии «Псковское возрождение».

В электронном виде сборник, как и предыдущие «Михайловские пушкинианы», уже сейчас доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Специалистам – Библиотека – Михайловская пушкиниана».

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