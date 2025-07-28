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Общество

Огромную луну на воде смогут увидеть псковичи

Фестиваль водных фонариков пройдёт в дендропарке Пскова 1 и 2 августа, сообщили ПАИ организаторы.

  • Фестиваль фонариков на воде
    Фото: предоставлено организаторами
  • Фестиваль фонариков на воде
    Фото: предоставлено организаторами
  • Фестиваль фонариков на воде
    Фото: предоставлено организаторами
  • Фестиваль фонариков на воде
    Фото: предоставлено организаторами

Гостей праздника ждёт огромная луна на воде в лучах лазеров, романтические хиты в живом исполнении и тысячи фонариков. Фонарики все желающие смогут приобрести на месте.

Мероприятие начнётся в 21:00, запуск фонариков – с 22:00. Вход свободный.

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