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Общество

Объявлен сбор средств на отлив нового колокола для храма Сорока Мучеников Севастийских

Сбор средств на новый колокол объявил приход храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

  • Треснувший колокол весом 580 килограммов
    Фото: Псковская епархия РПЦ
  • Треснувший колокол весом 580 килограммов
    Фото: Псковская епархия РПЦ
  • Треснувший колокол весом 580 килограммов
    Фото: Псковская епархия РПЦ

В храме проходит глобальная реконструкция, которая коснулась и колокольни. В 1970-е годы один из колоколов на звоннице раскололся в сильный мороз. Тогда снять повреждённый колокол не представлялось возможным и только сейчас при проведении реставрации это удалось сделать.

Вес колокола составляет около 580 килограммов. «Разбитый колокол использовать по назначению уже невозможно и переплавлять его нерентабельно, он будет музейным экспонатом. В связи с этим единственным выходом из ситуации является отлив нового колокола в той же тональности», – отметили в епархии. Вся подробная информация указана в группе Псковской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

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