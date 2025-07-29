Объявлен сбор средств на отлив нового колокола для храма Сорока Мучеников Севастийских

10:31, 29 июля 2025, ПАИ

Сбор средств на новый колокол объявил приход храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия РПЦ



Фото: Псковская епархия РПЦ



Фото: Псковская епархия РПЦ





В храме проходит глобальная реконструкция, которая коснулась и колокольни. В 1970-е годы один из колоколов на звоннице раскололся в сильный мороз. Тогда снять повреждённый колокол не представлялось возможным и только сейчас при проведении реставрации это удалось сделать.

Вес колокола составляет около 580 килограммов. «Разбитый колокол использовать по назначению уже невозможно и переплавлять его нерентабельно, он будет музейным экспонатом. В связи с этим единственным выходом из ситуации является отлив нового колокола в той же тональности», – отметили в епархии. Вся подробная информация указана в группе Псковской епархии в социальной сети «ВКонтакте».