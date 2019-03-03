Участие в заседании Высшего церковного совета РПЦ принял митрополит Тихон

17:34, 03 марта 2019, ПАИ

1 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Отмечается, что первое в 2019 году заседание Высшего церковного совета РПЦ, проходившее в зале Совета кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В повестку дня заседания Высшего церковного совета РПЦ были включены вопросы об исполнении решений Высшего церковного совета и Архиерейского Собора (отчет представили ответственные лица, согласно плану исполнения синодальными учреждениями постановлений Архиерейского Собора 2017 года, а также иных решений органов высшей церковной власти, принятых в период до Архиерейского Собора); об опыте работы Московской городской епархии с детьми и молодежью и перспективах распространения на общецерковный уровень (докладчик — иеромонах Онисим (Бамблевский)); утверждение темы Рождественских чтений 2020 года (докладчик — митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий).