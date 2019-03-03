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Общество

На лекцию «Северный Филидор» приглашает Опочецкий краеведческий музей 5-7 марта

5-7 марта Опочецкий краеведческий музей приглашает на лекцию «Северный Филидор», приуроченную к 220-летию русского шахматиста, уроженца Опочецкого района Александра Петрова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Лекция пройдет с 9:00 до 17:00 в удобное для учебного процесса время. Лекцию читает А. В. Кондратеня. Вход свободный. По всем вопросам обращаться по телефону: 2-13-20.

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03 марта 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
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Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией
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Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией 1
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Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
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