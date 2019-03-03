На лекцию «Северный Филидор» приглашает Опочецкий краеведческий музей 5-7 марта
5-7 марта Опочецкий краеведческий музей приглашает на лекцию «Северный Филидор», приуроченную к 220-летию русского шахматиста, уроженца Опочецкого района Александра Петрова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.
Лекция пройдет с 9:00 до 17:00 в удобное для учебного процесса время. Лекцию читает А. В. Кондратеня. Вход свободный. По всем вопросам обращаться по телефону: 2-13-20.