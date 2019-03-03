Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет в Псковской области с 11 по 22 марта

11:46, 03 марта 2019, ПАИ

С 11 по 22 марта в Псковской области пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция будет направлена на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. «Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне. Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется!» – подчеркнули в ведомстве.

УМВД России по Псковской области напоминает о круглосуточном функционировании «телефона доверия», который входит в систему «горячей линии МВД России»:

- «Телефон доверия» УМВД - (8112) 59-22-33;

- круглосуточный телефон Наркологического диспансера Псковской области» - (8112) 56-60-16;

- телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

Сообщения можно также отправлять на сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.

«Помните, что ваша своевременная и достоверная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, ваших родных и близких!» – добавили в пресс-службе.