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Общество

Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта

4 марта в Пскове пройдет ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального РСПП.

Свое участие уже подтвердили более 100 человек. Это руководители промышленных предприятий и компаний региона, профильных комитетов администрации Псковской области, Псковского государственного университета, учреждений среднего профессионального образования (СПО) и региональных отделений бизнес-ассоциаций.

Ожидается, что в работе съезда примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной думы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев.

Как и в прошлом году, перед началом пленарного заседания на нескольких площадках состоятся круглые столы, на которых участники обсудят наиболее актуальные проблемы бизнес-сообщества региона. По итогам будут выработаны резолюции, включающие в себя план конкретных мероприятий.

«Очень важно, что темы для обсуждения были предложены самими промышленниками и предпринимателями за месяц до съезда», – отметили в пресс-службе.

В частности, будут обсуждены приоритетные направления развития отечественной промышленности применительно к региону, решение кадровой проблемы предприятий региона, внедрение системы национальных квалификаций в регионе и другие темы.

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