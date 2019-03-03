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Общество

Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»

Сегодня, 3 марта, стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. Прием заявок завершится 26 апреля.

Соревнования пройдут в три этапа: 

1 этап - муниципальный (отборочный) в муниципальных образованиях с 27 апреля до 5 мая;

2 этап - зональный (полуфинальный) 11 апреля в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках;

3 этап - областной (финальный) 18 мая в Пскове.

«Принять участие сможет любой желающий из городов и муниципалитетов Псковской области! Поможем организовать и найти команду!» – добавили организаторы.

К участию в соревнованиях допускаются дворовые непрофессиональные футбольные команды Псковской области в группах от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

В команды может быть включено не более двух игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение футбол), футбольных клубах, имеющие лицензию профессионального футболиста. Состав команды – от 6 до 10 человек. Игра проводится по схеме 5+1 или 4+1 в зависимости от размера игровой площадки. 

Для участия в соревнованиях командам необходимо подать заявку главному секретарю Чемпионата на e-mail: ai.sol@inbox.ru или в группу «ВКонтакте» ЛДФ и подтвердить участие по телефону 8-911-699-46-28 (Виктор). 

Участники соревнований для участия в Чемпионате должны иметь следующие документы: 

- заполненную заявку, заверенную печатью врача, разрешающего участие каждого футболиста в турнире; 

- копию или оригинал удостоверения личности;

- для первой и второй группы необходимо предоставить согласие родителей на участие их детей в соревнованиях. 

Напомним, Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области проходил в регионе в 2018 году два раза в рамках проекта #Команда2018. 

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