Более 350 избирателей приняли участие в ПГ «Единой России» по довыборам депутата Великолукской гордумы

18:30, 03 марта 2019, ПАИ

К 18:00 в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» на довыборах в депутаты Великолукской городской Думы приняли участие 357 жителей округа №14 (7,7%), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Всего в бюллетенях значатся семь претендентов на выдвижение от партии: финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, директор средней школы №13 Елена Чернозубова, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов и водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса, корреспондент Великолукской телерадиокомпании Ксения Фадеева, специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, заместитель генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаил Кузнецов. Все они члены «Единой России».

Голосование продлится до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Проголосовать граждане могут за любое количество кандидатов, включённых в список.

Счетный участок сформирован на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).