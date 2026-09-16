Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов

19:48, 16 сентября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам накануне выборов призвал граждан к взвешенному и ответственному решению.

«Ваши выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что эти выборы проходят в особый период на фоне проведения специальной военной операции. Впервые жители Донбасса и Новороссии, которые недавно воссоединились с Россией, смогут участвовать в выборах депутатов.

Глава государства акцентировал внимание на важности участия каждого гражданина в голосовании и выразил уверенность, что большинство голосов получат достойные кандидаты, истинные патриоты своей страны.

«Наш голос – это ответ тем, кто пытается ослабить Россию, остановить её развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять своё будущее», – заключил он.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.