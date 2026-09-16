Голосование для самых маленьких: опубликован список адресов участков с детскими игровыми зонами
Первое детское голосование за самого милого и необычного персонажа пройдёт в Псковской области 18, 19 и 20 сентября. В эти дни в регионе состоится пять избирательных кампаний. Чтобы родителям было удобно, а детям – интересно, на избирательных участках организованы специальные детские уголки, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.
«Голосуют все! И даже самые маленькие. Пока взрослые делают свой выбор, юные избиратели смогут в комфортной обстановке отдать свой голос за понравившегося зверька», – отметили в облизбиркоме.
Специально оборудованные зоны для голосования детей будут расположены непосредственно на избирательных участках. Узнать адрес участка в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке. А ближе познакомиться с кандидатами – здесь.
Ранее сообщалось, что более 200 детских уголков откроют на выборах в Псковской области.
Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
Голосование для самых маленьких: опубликован список адресов участков с детскими игровыми зонами
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