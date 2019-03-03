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Общество

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018

Псков с частным визитом посетил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Константин Долгов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Глава региона показал Константину Долгову проектный офис #Команды2018, а руководитель #Команды2018 Дарья Яковлева рассказала о системе поддержки гражданских и общественных инициатив в рамках проектного офиса. 

Фото из Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников подчеркнул, что только за февраль в проектном офисе прошли 26 мероприятий некоммерческих организаций региона, проводятся тренинги от профессионального коуча по командообразованию и ведётся экспертная поддержка социальных проектов полного цикла: «от идеи до реализации проекта».

«Константин Долгов отметил, что востребованность проектного офиса говорит сама за себя – такая площадка важна для общественников не только как пространство для реализации проектов, но эффективная коммуникационная среда между некоммерческим сектором, администрацией региона и благополучателями», – указал Михаил Ведерников.

Губернатор сказал, что по мнению заместителя начальника Управления президента РФ по общественным проектам образовательные программы проектного офиса позволят не только повысить эффективность социальных проектов для региона, но и привлекут в социальную и общественную деятельность новых участников. 

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