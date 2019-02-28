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Гараж и автомобиль подожгли неизвестные в Великих Луках

3 марта в 7:16 в Великих Луках на улице Новосокольнической в гаражном кооперативе «Западный» сгорел гараж, в соседнем огонь повредил автомобиль ВАЗ-2106. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал поджог. Спасены 6 гаражей и автомобиль.

В 6:01 в Палкинском районе в деревне Пуричино сгорели жилой дом и хозпостройка. Причина устанавливается. Спасены два жилых дома.

В 13:10 в Новосокольническом районе в деревне Горожане из-за короткого замыкания сгорел жилой дом. Спасены три хозпостройки.

2 марта в 13:24 в Опочецком районе в деревне Барабаны по той же причине сгорел сарай. Огнеборцам удалось спасти магазин.

В 20:23 в Печорском районе в СНТ «Юрьевские Горы» неизвестные подожгли дачный дом.

1 марта в 23:49 в Пушкиногорском районе в деревне Александрова Слобода на пожаре в жилом доме погибла его 67-летняя хозяйка. Предположительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

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