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Общество

Преподаватель псковского колледжа искусств стала победителем международного конкурса

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Надежда Садкова стала победителем II Международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений «Professional Stars 2018/2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Надежда Садкова заняла первое место в номинации «Культурология». Согласно рейтингу топ-10, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова занял 7 место среди средних профессиональных учебных заведений.

Участниками конкурса стали студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты и педагоги профессиональных учебных заведений. В конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели 278 профессиональных учебных заведений.

Целью конкурса является развитие активности и творческих способностей студентов и педагогов, повышение интереса к профессиональному обучению, предоставление возможности самовыражения, способствование достижению оптимального уровня образовательных результатов и условий их достижения.

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