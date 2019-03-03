Ежегодный съезд промышленников и предпринимателей Псковской области пройдёт в Пскове 4 марта

11:48, 04 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 4 марта в Пскове пройдет ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе РСПП Псковской области.

Свое участие уже подтвердили порядка 100 человек. Это руководители промышленных предприятий и компаний региона, профильных комитетов администрации Псковской области, Псковского государственного университета, учреждений среднего профессионального образования (СПО), и региональных отделений бизнес-ассоциаций.

Ожидается, что в работе съезда примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, его заместитель Нинель Салагаева, депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев.

Как и в прошлом году, перед началом пленарного заседания на нескольких площадках состоятся круглые столы, на которых участники обсудят наиболее актуальные проблемы бизнес-сообщества региона. По итогам будут выработаны резолюции, включающие в себя план конкретных мероприятий.

Темы для обсуждения были предложены самими промышленниками и предпринимателями за месяц до съезда. В частности, будут обсуждены приоритетные направления развития отечественной промышленности применительно к региону, решение кадровой проблемы предприятий региона, внедрение системы национальных квалификаций в регионе.