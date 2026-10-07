Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2026 году

07:26, 07 октября 2026, ПАИ

Продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор стали одними из наиболее востребованных профессий в России с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В топ-10 самых востребованных профессий России с начала 2026 года вошли продавец-консультант (более 500 тысяч вакансий, 7% от общего количества), менеджер по продажам (более 400 тысяч вакансий, 6%) и водитель-экспедитор (более 320 тысяч вакансий, 4%).

Также в десятку лидеров вошли разнорабочий (более 240 тысяч вакансий, 4%), курьер (более 200 тысяч вакансий, 3%), повар (почти 200 тысяч вакансий, 3%), бухгалтер (более 150 тысяч вакансий, 2%), кладовщик (более 150 тысяч вакансий, 2%), упаковщик (более 150 тысяч вакансий, 2%) и электромонтажник (более 130 тысяч вакансий, 2%).

Согласно данным исследования, наличие отдельных навыков заметно влияет на медианную предлагаемую зарплату в наиболее востребованных профессиях.

Так, для продавцов-консультантов медианная зарплата при наличии навыка работы с жалобами клиентов достигает 90 300 рублей против 58 400 рублей без него. Для менеджеров по продажам наличие опыта проектных продаж увеличивает медианный показатель зарплаты до 158 300 рублей против 103 300 рублей.

У водителей знание английского языка повышает медианную зарплату до 250 000 рублей против 137 700 рублей, у разнорабочих навык сборки мебели — до 166 200 рублей против 112 900 рублей. Для курьеров знание мерчандайзинга увеличивает возможный доход до 207 700 рублей против 185 600 рублей, а для поваров, пекарей и кондитеров организация и навыки контроля работы персонала повышают медианную заработную плату до 141 600 рублей против 70 600 рублей.