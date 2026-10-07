Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2026 году

Продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор стали одними из наиболее востребованных профессий в России с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Изображение: организаторы

В топ-10 самых востребованных профессий России с начала 2026 года вошли продавец-консультант (более 500 тысяч вакансий, 7% от общего количества), менеджер по продажам (более 400 тысяч вакансий, 6%) и водитель-экспедитор (более 320 тысяч вакансий, 4%).

Также в десятку лидеров вошли разнорабочий (более 240 тысяч вакансий, 4%), курьер (более 200 тысяч вакансий, 3%), повар (почти 200 тысяч вакансий, 3%), бухгалтер (более 150 тысяч вакансий, 2%), кладовщик (более 150 тысяч вакансий, 2%), упаковщик (более 150 тысяч вакансий, 2%) и электромонтажник (более 130 тысяч вакансий, 2%).

Согласно данным исследования, наличие отдельных навыков заметно влияет на медианную предлагаемую зарплату в наиболее востребованных профессиях.

Так, для продавцов-консультантов медианная зарплата при наличии навыка работы с жалобами клиентов достигает 90 300 рублей против 58 400 рублей без него. Для менеджеров по продажам наличие опыта проектных продаж увеличивает медианный показатель зарплаты до 158 300 рублей против 103 300 рублей.

У водителей знание английского языка повышает медианную зарплату до 250 000 рублей против 137 700 рублей, у разнорабочих навык сборки мебели — до 166 200 рублей против 112 900 рублей. Для курьеров знание мерчандайзинга увеличивает возможный доход до 207 700 рублей против 185 600 рублей, а для поваров, пекарей и кондитеров организация и навыки контроля работы персонала повышают медианную заработную плату до 141 600 рублей против 70 600 рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 октября 2026

Темпы догазификации обсудили в Дедовичском районе
07 октября 2026

Колодцы благоустроили в деревнях Заполье и Заруденье Плюсского района
07 октября 2026

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2026 году
07 октября 2026

О профосмотрах в школах расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове
06 октября 2026

Зима близко: как не остаться утром с разряженным аккумулятором
06 октября 2026

Врач перечислила прививки, которые актуальны для взрослых
06 октября 2026

Министр юстиции Псковской области участвует во всероссийском совещании руководителей ЗАГС
06 октября 2026

Диетолог назвала фрукт, который помогает выводить натрий после солёной пищи

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...