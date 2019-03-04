Дом и земельный участок арестовали у великолучанина за долг в более 1 млн рублей

12:53, 04 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках приставы арестовали у местного жителя дом и земельный участок за долг в 1,3 млн рублей перед кредитными организациями и налоговыми органами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Приставы выяснили, что единственное, чем может быть покрыта задолженность — это недвижимое имущество (жилое здание, земельный участок и недостроенное здание). Объекты описали и арестовали. Сумма составила 1 млн рублей.

После сбора необходимых документов в отношении имущества должника, если задолженность не будет погашена, здания с земельным участком, будут выставлены на публичные торги. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения имеющихся задолженностей.