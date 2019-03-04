35 административных обследований земельных участков провёл псковский Росреестр в феврале

22:01, 04 марта 2019, ПАИ

Государственные инспекторы Управления Росреестра по Псковской области в феврале провели 35 административных обследований объектов земельных отношений в районах региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате изучения состояния и способов использования земельных участков специалисты выявили и зафиксировали 11 признаков нарушения пункта 1 статьи 26 ЗК РФ - отсутствие документов, удостоверяющих права на земельные участки.

«Если в ходе административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки, а в случае получения достаточных данных принимается решение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ», - пояснили в Росреестре.