0
22:59
Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор
21:36
На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале
20:47
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
19:46
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
19:26
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
17:55
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
17:30
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
Еще новости
Общество

35 административных обследований земельных участков провёл псковский Росреестр в феврале

Государственные инспекторы Управления Росреестра по Псковской области в феврале провели 35 административных обследований объектов земельных отношений в районах региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате изучения состояния и способов использования земельных участков специалисты выявили и зафиксировали 11 признаков нарушения пункта 1 статьи 26 ЗК РФ - отсутствие документов, удостоверяющих права на земельные участки.

«Если в ходе административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки, а в случае получения достаточных данных принимается решение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ», - пояснили в Росреестре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор
04 марта 2019
Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор
На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале
04 марта 2019
На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
04 марта 2019
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
04 марта 2019
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
04 марта 2019
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
04 марта 2019
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
04 марта 2019
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»
04 марта 2019
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»

Идет загрузка...