Всероссийская неделя охраны труда состоится в апреле в Сочи

16:22, 04 марта 2019, ПАИ

С 22 по 26 апреля на площадке медиацентра в Сочи в пятый раз пройдет Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Ежегодно мероприятие собирает около 10 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Архитектура ВНОТ будет строиться на основных четырех тематических блоках, которые, по мнению оргкомитета, отражают современные тенденции развития отрасли и главные вопросы. Один из блоков раскроет вопросы регулирования в сфере охраны труда. На площадках обсудят как уже принятые нормы, так и те, которые еще только готовят к обсуждению. В этом году оргкомитет по подготовке и проведению ВНОТ возглавляет заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

С 1 января работодатели обязаны предоставлять оплачиваемый день для прохождения бесплатной диспансеризации раз в три года, а сотрудникам предпенсионного возраста – 2 дня ежегодно. Всем, у кого в организации есть промышленный транспорт, то есть автопогрузчики, автокары, грузовые тележки, вагонетки, а также конвейеры всех типов и транспортеры, необходимо принять во внимание новые правила по охране труда. Они вступят в силу 9 апреля. С 1 января сфера взаимодействия работодателя и работников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами расширяется. Теперь, кроме выделения им квоты на рабочие места, требуется оказывать и сопроводительную помощь. Новые поправки предполагают введение работодателем оплачиваемого института наставничества.

Кроме того, в мае текущего года планируется утвердить правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Также Минтруд России планирует исключить работу на компьютере из числа вредных факторов. Если заявленные поправки будут реализованы, это решит многолетний спор о необходимости прохождения медосмотров офисными работниками.

Уже не первый год специалисты ожидают федеральный закон, который изменит Трудовой кодекс рядом концептуально новых норм. Он призван изменить базовый принцип на предупреждение и профилактику, постоянное выявление опасностей и личное участие работников в обеспечении безопасных условий труда на своих рабочих местах и многое другое. Учет микротравм, право работодателя вести самостоятельный документооборот по вопросам охраны труда в электронной форме, выдача СИЗ работнику в зависимости от условий его труда.

Ожидаемое уже много лет изменение, которое касается организации времени труда и отдыха водителей автобусов и грузового автотранспорта. Авторы новых норм предлагают ввести обязательные перерывы для водителей: 45-минутный – через каждые 4,5. При этом, в течение суток водитель не может находиться за рулем больше 9 часов.

Деловая программа учитывает мнения и пожелания профессионального сообщества по охране труда, высказанные как по итогам прошлогодней Недели, так и в течение года. Организационный оператор мероприятия – Межрегиональная ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» проводит постоянный мониторинг предложений.

Аккредитация СМИ открыта и доступна по ссылке на официальном сайте мероприятия.