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Экономика

Более 100 человек участвуют в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Пскове

Сегодня, 4 марта, в Пскове в СРП «Простория» стартовал ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе РСПП, в съезде участвуют более 100 человек - руководители промышленных предприятий и компаний региона, профильных комитетов администрации Псковской области, Псковского государственного университета, учреждений среднего профессионального образования и региональных отделений бизнес-ассоциаций.

В настоящее время на нескольких площадках одновременно стартовала работа круглых столов. В частности, на круглом столе «Реальный сектор экономики как основная точка роста региона» председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказывает о состоянии экономики области, о поддержке промышленности. 

По окончании работы круглых столов начнется пленарное заседание, в котором участие примет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участники заседания вместе с руководителем РСПП региона, депутатом Государственной Думы Александром Козловским обсудят формирование эффективной платформы взаимодействия региональных структур как залога успешного развития промышленности и создание Совета по развитию кадрового потенциала региона. Кроме того, врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева расскажет о роли опорного вуза в региональной экономической повестке. 

В завершение дня будут подведены итоги работы круглых столов, а также съезда в целом.

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