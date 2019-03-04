Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта

17:55, 04 марта 2019, ПАИ

10 марта с 9:00 до 15:00 на городской Масленице жители и гости Пскова смогут сделать пожертвование на лечение трехлетнего Андрея Пронина из Печорского района. Сбор средств организовало Псковское областное отделение Российского детского фонда и рекламное агентство БТЛ Бутик.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Детского фонда, у Адрея Пронина врождённый вывих бедра и укорочение левой ноги на 9 сантиметров. «Мальчику нельзя наступать на больную ногу – из-за этого он не может полноценно передвигаться и играть, бегая по двору с другими детьми. Несмотря на все трудности, мальчик остаётся общительным, улыбчивым и жизнерадостным», - отметили в Детском фонде.

В благотворительной организации пояснили, что исправить ситуацию может операция по вправлению сустава. Сама операция бесплатная, но после неё необходимо носить специальный ортез для ходьбы. Такой ортез можно изготовить только на заказ, ориентировочная стоимость – 110 тысяч рублей. «Для семьи Андрея это неподъёмная сумма. Мальчик живёт с мамой, папой и старшим братом в отдалённой деревне Киршино Печорского района. В семье работает только папа, мама же всё своё время посвящает уходу за сыновьями», - уточнили в Детском фонде.

В рамках Масленичных гуляний пройдёт благотворительный блинный поединок. Представители псковских организаций и компаний, власти и СМИ продемонстрируют свои кулинарные способности. «Каждый приготовленный блин будет выставлен на аукцион и достанется тому, кто больше за него заплатит. Все вырученные деньги будут направлены на лечение Андрея Пронина», - пояснили в Детском фонде.

Кроме того, на протяжении всего дня волонтёры Детского фонда будут рассказывать гостям праздника о способах помочь Андрею Пронину. Пожертвование можно будет сделать в палатках Детского фонда, а также на празднике будут работать волонтёры с переносными копилками. За пожертвование отзывчивые псковичи получат пряник от ресторана «Helga» и другую сувенирную продукцию.

Пожертвовать средства на помощь Андрею можно уже сейчас в офисе Детского фонда (Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 14); банковским переводом на реквизиты Детского фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование для Андрея Пронина (дети-инвалиды)». НДС не взимается.

Реквизиты:

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