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Спорт

Два рекорда России установила псковичка на чемпионате страны по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Псковичка Ирина Садовникова завоевала «золото» на чемпионате и первенстве страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил с 26 февраля по 3 марта в Брянске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Я и Ты», Ирина Садовникова не только стала первой в соревнованиях, но и установила два рекорда России.

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