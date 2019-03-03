Два рекорда России установила псковичка на чемпионате страны по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

17:58, 04 марта 2019, ПАИ

Псковичка Ирина Садовникова завоевала «золото» на чемпионате и первенстве страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил с 26 февраля по 3 марта в Брянске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Я и Ты», Ирина Садовникова не только стала первой в соревнованиях, но и установила два рекорда России.