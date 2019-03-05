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Жительница Пскова родила ребёнка в подъезде одного из домов Санкт-Петербурга

Жительница Пскова родила ребёнка в одном из подъездов в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба районной администрации, роды у псковички приняла 70-летняя консьержка.

Консьержка, принявшая роды. Фото с сайта gov.spb.ru

Инцидент произошёл в пятницу, 1 марта. Роды оказались скоротечными, поэтому принимать их пришлось прямо в помещении диспетчерской. Помогали и местные жильцы — они подавали простыни и полотенца, оказывали моральную поддержку. Сейчас мама с младенцем находятся в больнице и готовятся к выписке. Отмечается, что в Петербург женщина приехала наблюдаться в перинатальном центре.

За мужество консьержку поблагодарил лично глава Приморского района Николай Цед. Она призналась, что всю жизнь мечтала быть акушеркой, а в 1990-е несколько лет работала санитаркой в роддоме.

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