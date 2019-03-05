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Общество

6 марта Центр занятости проведёт в Пскове ярмарку вакансий

6 марта Центр занятости населения по Пскову и Псковскому району проведёт ярмарку вакансий. Она пройдёт в помещении центра на улице Коммунальной, 71а, сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Ярмарка вакансий продлится с 10:00 до 13:00. Все желающие смогут встретиться с работодателями и подобрать варианты подходящего трудоустройства. Также на ярмарке можно будет получить консультации по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для граждан предпенсионного возраста. Кроме того, можно будет получить консультацию психолога и других специалистов по вопросам трудоустройства или открытия собственного дела.

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