Похитителей велосипеда и мопеда нашли псковские полицейские

16:37, 05 марта 2019, ПАИ

Похитителей велосипеда и мопеда нашли полицейские в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В поселке Дедовичи в период с 3 по 4 марта с лестничной площадки дома по улице Октябрьской был похищен велосипед. В этой краже подозревается безработный судимый 32-летний житель Дедовичского района. Похищенное изъято. Проводится проверка.

В поселке Красногородск в тот же период из незакрытого сарая у дома по улице Велейской неизвестные украли мопед. В результате проведенных полицейскими мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Похищенный мопед обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело.

Еще две кражи велосипедов зарегистрированы в Пскове и Псковском районе. Проводится расследование.

В этой связи полиция напоминает гражданам о необходимости принятия соответствующих мер для обеспечения сохранности своего имущества.