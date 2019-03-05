Псковский перинатальный центр нуждается в неонатологах и реаниматологах

15:20, 05 марта 2019, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк рассказал, что в учреждении существует определенный дефицит врачей-неонатологов и перинатальный центр нуждается еще в двух-трех таких специалистах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 5 февраля.

Также, как отметил главврач, есть потребность в детских и взрослых реаниматологах и в узких специалистах. При этом Сергей Сукманюк заявил, что сейчас в вузах проходят подготовку студенты, которых после направят для работы в перинатальный центр. Главврач надеется, что эти люди «вернутся и будут работать».

Напомним, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек и может принимать более 4 тыс. родов в год. Строительство объекта постоянно затягивалось, но после назначения на должность врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика.

25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра. Врачи начали вести прием беременных для проведения скрининга и УЗИ-диагностики. 28 января в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды.