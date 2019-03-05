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Общество

Женщины составляют почти 54% населения Псковской области

Согласно статистическим данным,  на 1 января 2018 года в Псковской области проживали 341,9 тысячи женщин или 53,7% от общей численности населения региона. При этом 72% женщин живут в городской местности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В трудоспособном возрасте на начало 2018 года находились 45,4% от общей численности женщин области. 14,9% псковичек оказались моложе трудоспособного возраста, 39,7% - старше.

 

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