Женщины составляют почти 54% населения Псковской области

16:01, 05 марта 2019, ПАИ

Согласно статистическим данным, на 1 января 2018 года в Псковской области проживали 341,9 тысячи женщин или 53,7% от общей численности населения региона. При этом 72% женщин живут в городской местности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В трудоспособном возрасте на начало 2018 года находились 45,4% от общей численности женщин области. 14,9% псковичек оказались моложе трудоспособного возраста, 39,7% - старше.