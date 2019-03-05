«Аномальная активность» зафиксирована в ходе голосования по выбору места для благоустройства в Пскове

15:44, 05 марта 2019, ПАИ

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева заявила, что во время интернет-голосования по выбору места для благоустройства в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» наблюдалась «аномальная активность». Об этом Татьяна Алексеева сообщила в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 5 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Татьяна Алексеева заверила, что, несмотря на подозрения на вбросы, голосование признано состоявшимся. Она считает, что 15 тысяч голосов – это «аномально много». Специалисты техслужбы, по ее словам, подтвердили, что есть подозрение на вброс более сотни голосов и в ближайшее время будет представлена аналитическая справка по голосованию.

Татьяна Алексеева рассказала, что основная масса этих подозрительных голосов была отдана лидирующие объекты. Больше всего вопросов поступает от жителей по территории школы №24 (улица Коммунальная), Сиреневому бульвару, и улице Технической. Татьяна Алексеева пояснила, что существует ряд территорий в городе, которые невозможно благоустроить без проекта.