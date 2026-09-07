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Общество

В Псковском округе завершается уборка зерновых колосовых культур

На сельхозпредприятиях Псковского муниципального округа уборка зерновых колосовых культур вышла на финишную прямую. Полностью завершена уборка озимой пшеницы – её собрали со всей запланированной площади 1 864 га (100 % от плана). Намолот зерна превысил 9,1 тысячи тонн при средней урожайности 49 центнеров с гектара. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Особенно высоких результатов добились земледельцы ООО «ПсковАгроИнвест»: урожайность озимой пшеницы здесь составила более 54 центнеров с гектара.

Яровые зерновые культуры убраны с площади 1 369 га – это 76 % от планового показателя. Намолочено свыше 4,7 тысячи тонн зерна, средняя урожайность – 34,5 центнера с гектара. В ООО «ПсковАгроИнвест» зафиксирована наивысшая урожайность ярового ячменя – 42 центнера с гектара.

Общий намолот зерна в округе превысил 13,8 тысячи тонн – это на 6,7 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя урожайность зерновых колосовых культур достигла 42,5 центнера с гектара, что на 12 центнеров с гектара выше прошлогоднего уровня.

Уборка зерновых полностью завершена в ряде хозяйств: в СПК (колхоз) «Передовик», ОПХ «Родина» ООО «ПЗ «Каложицы», ООО «Племрепродуктор «Назия».

Помимо зерновых, в ООО «ПсковАгроИнвест» завершена уборка озимого рапса – намолочено более 2,3 тысячи тонн. В АО «Агрофирма «Победа» продолжается уборка картофеля: с 25 гектаров получено 889 тонн, средняя урожайность составила 356 центнеров с гектара – на 148 центнеров больше уровня прошлого года.

Параллельно с уборкой урожая сельхозпредприятия пополняют запасы кормов для предстоящей зимовки скота. Уже уложено в траншеи более 16 тысяч тонн силосной массы. Впереди уборка 1 631 гектара кукурузы.

Также ведётся подготовка почвы под озимый сев: к работам уже приступили в СПК (колхоз) «Передовик» и ООО «ПсковАгроИнвест». Специалисты отмечают, что смещение структуры посевов в сторону озимых культур положительно влияет на урожайность: за счёт более длительного периода вегетации озимые в меньшей степени подвержены влиянию климатических перепадов в критической фазе роста. В среднем урожайность озимых превышает показатели яровых на 8–10 центнеров с гектара.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов назвал 2026 год успешным по урожайности зерновых культур.

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