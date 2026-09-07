Великолукская библиотека несколько лет подряд становится площадкой для показа фильмов с кинофестиваля «Кино без барьеров»

22:17, 07 сентября 2026, ПАИ

Пятый год подряд Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского в Великих Луках становится площадкой для показа фильмов – участников международного кинофестиваля «Кино без барьеров». Об этом рассказала владелица гостевого дома с доступной средой Анастасия Князькова в эфире программы «Лики Лук» в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Это фильмы о людях с инвалидностью. Либо они играют сами, либо киноленты об их судьбе, либо эти фильмы создают люди с инвалидностью. Такой большой проект – и вот он заработал в нашем городе», – подчеркнула гостья эфира.

Анастасия Князькова также добавила, что менеджер международного кинофестиваля «Кино без барьеров», блогер, поэт и общественный деятель, инвалид-колясочник Артём Муницын активно участвует в продвижении проекта.

Основной площадкой для показов «Кино без барьеров» стала библиотека. Кроме того, просмотры прошли в ГБПОУ «Великолукский механико-технологический колледж».

«Мне очень дороги эти кинопоказы. Хотелось бы идти дальше с этим проектом: библиотека – это один уровень, а кинотеатр, например, немного другой. Может быть, нужно привлечь ещё кого‑то: добавить какие‑то выступления, расширить культурную программу и на один‑два дня устроить такой фестиваль у нас в городе», – отметила Анастасия Князькова.

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