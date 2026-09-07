Ярмарка «Золотая осень – 2026» пройдёт в Пушкиногорье 12 сентября

22:43, 07 сентября 2026, ПАИ

В Пушкиногорском округе осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень – 2026» состоится 12 сентября. В этом году мероприятие проведут в зоне отдыха «Борок» и на прилегающей территории на улице Ленина (от памятника А. С. Пушкину до магазина «Цветочная избушка»). Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На время проведения ярмарки будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования регионального значения, где будет проходить торговля! Учитывайте это, планируя свой предстоящий субботний день! Свои личные транспортные средства рекомендуем оставлять на стоянке возле улицы Восточной или на территории, прилегающей к зданию администрации района», – предупредила Оксана Филиппова.

Для посетителей ярмарки подготовлена специальная программа – выступление народного коллектива уличного театра «Кавардак» из Опочки, лотерея, фотозоны и мастер‑классы. Всех гостей угостят ухой по‑пушкиногорски: блюдо будут готовить прямо на ярмарке в присутствии посетителей.

Сельхозтоваропроизводители из разных районов области продолжают подавать заявки на участие. На ярмарке представят широкий ассортимент продукции: мясные и молочные товары, рыбу, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и многое другое.

Для удобства посетителей напротив магазина «Цветочная избушка» будет работать стоянка, а также разместится грузовое такси.

Ранее сообщалось, что областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдёт в Пскове 3 октября.