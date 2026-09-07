Студенты ВГСХА выступили с инициативами на встрече с городскими властями

18:43, 07 сентября 2026, ПАИ

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) прошла встреча студентов, педагогов и представителей городской власти. В диалоге приняли участие депутат Госдумы Александр Козловский и депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина.



Фото: из канала Александра Козловского в MAX



Фото: из канала Александра Козловского в MAX



Фото: из канала Александра Козловского в MAX



Фото: из канала Александра Козловского в MAX







Основной темой обсуждения стало вовлечение молодёжи в городскую жизнь. Студенты интересовались, как стать волонтёрами и организаторами молодёжных мероприятий, как принять участие в благоустройстве Великих Лук и активнее участвовать в городских процессах. Также участники встречи обсудили вопросы, касающиеся непосредственно студенческой жизни, например возможности получения повышенной стипендии и работы в летних оздоровительных лагерях.

Александр Козловский отметил активную позицию учащихся.

«Студенты академии всегда доказывают свою готовность прийти на помощь: участвуют в субботниках, неоднократно помогали городу справляться с последствиями разбушевавшейся стихии. Такие общие дела действительно объединяют и надолго остаются в памяти. Приятно видеть молодых людей, которые не хотят оставаться в стороне и готовы лично вносить вклад в развитие Великих Лук», – написал он в своём канале в мессенджере MAX.

Учащиеся выдвинули конкретные инициативы. Они предложили организовать на базе вуза современный коворкинг с IT‑оборудованием и обустроить в свободных помещениях одного из общежитий творческое пространство для встреч, занятий и реализации собственных проектов.

«Инициативы хорошие – обязательно обсудим, как можно помочь с их воплощением», – пообещали депутаты.

Ещё одним значимым моментом встречи стало сообщение о вступлении ВГСХА в Союз машиностроителей России. Как подчеркнул Александр Козловский, «это открывает новые возможности для взаимодействия с предприятиями, профессионального развития студентов и подготовки востребованных специалистов».

«Спасибо ребятам за открытый разговор, заинтересованность и желание действовать. Именно такая активная молодёжь должна участвовать в принятии решений и вместе с нами определять, каким будет будущее Великих Лук», – поблагодарил депутат.

Ранее сообщалось, что Александр Козловский обсудил с жителями Бежаницкого района дороги, газификацию и качество воды.