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Общество

Перекрытие улицы Советской продлили в Пскове

Из-за погодных условий участок улицы Советской в Пскове (от улицы Некрасова до площади Победы) останется закрытым до 10 сентября (изначально работы планировалось завершить 8 сентября). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Схема предоставлена пресс-службой администрации Пскова

Подрядчик в рамках ремонта улицы укладывает верхний слой асфальта.

«Погодные условия не позволяют завершить работы в установленный срок, поэтому перекрытие продлено на два дня», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 30 ноября перекрыто движение по двум полосам на перекрёстке улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии.

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