Перекрытие улицы Советской продлили в Пскове

21:58, 07 сентября 2026, ПАИ

Из-за погодных условий участок улицы Советской в Пскове (от улицы Некрасова до площади Победы) останется закрытым до 10 сентября (изначально работы планировалось завершить 8 сентября). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик в рамках ремонта улицы укладывает верхний слой асфальта.

«Погодные условия не позволяют завершить работы в установленный срок, поэтому перекрытие продлено на два дня», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 30 ноября перекрыто движение по двум полосам на перекрёстке улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии.