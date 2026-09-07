Себежанка поделилась рецептом дубовых чернил

23:22, 07 сентября 2026, ПАИ

Жительница Себежского округа Ольга Сереброва рассказала, как приготовить лесные чернила из природных материалов. Необычный рецепт опубликовала газета «Призыв».



Фото: Ольга Сереброва



Фото: Ольга Сереброва



Фото: Ольга Сереброва



Фото: Ольга Сереброва







Для приготовления чернил нужно собрать «дубовые яблочки» – галлы на внутренней стороне дубовых листьев. Их следует нарезать, залить речной или дождевой водой и оставить на день‑два. Затем жидкость нужно процедить и добавить немного железного купороса – после этого чернила будут готовы к использованию. По словам мастерицы, осень – самое подходящее время для их заготовки.

Как отметила Ольга Сереброва, получившийся состав подойдёт для письма и рисования, однако стоит учитывать его высокую стойкость. Например, рисунок на коже (вроде нарисованных усов) будет держаться несколько дней, предупредили читателей.

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