День открытых дверей для родственников осуждённых прошёл в ИК-6 в Себежском округе

20:34, 07 сентября 2026, ПАИ

В исправительной колонии № 6 областного УФСИН, расположенной в Сосновом Бору Себежского муниципального округа, прошло мероприятие, позволившее родственникам навестить осуждённых. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Право встретиться с родными и близкими было предоставлено тем, кто соблюдает установленный порядок и активно участвует в жизнедеятельности учреждения.

Началу визита предшествовал инструктаж о правилах поведения на режимной территории. Далее в сопровождении врио начальника ИК-6 Валентина Фомина гости осмотрели основные объекты исправительной колонии. Родственники посетили отряды, в которых проживают отбывающие наказание, побывали в столовой, церкви, клубе. В завершение встречи было организовано совместное чаепитие.

Добавим, проведение дней открытых дверей в пенитенциарных учреждениях является одним из эффективных методов воспитательного воздействия на осуждённых, направленных на поддержание и укрепление социально значимых связей и стимулирование законопослушного поведения.

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