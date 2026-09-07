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Общество

День открытых дверей для родственников осуждённых прошёл в ИК-6 в Себежском округе

В исправительной колонии № 6 областного УФСИН, расположенной в Сосновом Бору Себежского муниципального округа, прошло мероприятие, позволившее родственникам навестить осуждённых. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Право встретиться с родными и близкими было предоставлено тем, кто соблюдает установленный порядок и активно участвует в жизнедеятельности учреждения.

Началу визита предшествовал инструктаж о правилах поведения на режимной территории. Далее в сопровождении врио начальника ИК-6 Валентина Фомина гости осмотрели основные объекты исправительной колонии. Родственники посетили отряды, в которых проживают отбывающие наказание, побывали в столовой, церкви, клубе. В завершение встречи было организовано совместное чаепитие.

Добавим, проведение дней открытых дверей в пенитенциарных учреждениях является одним из эффективных методов воспитательного воздействия на осуждённых, направленных на поддержание и укрепление социально значимых связей и стимулирование законопослушного поведения.

Ранее сообщалось, что в Псковской области торжественно отметили 82-ю годовщину со дня образования УИС региона.

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