Благоустройство из Сети

22:43, 05 марта 2019, ПАИ

28 февраля в Пскове завершилось интернет-голосование по выбору места для благоустройства в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Однако ранее несколько местных депутатов обратились к главе города с жалобой на «накрутку» голосов. В прямом эфире проекта ПАИ-live заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева рассказала о том, как проходило голосование, как будет решаться спор по поводу «накрутки», и каким образом планируется благоустраивать городские территории в рамках данного проекта.

- Почему в Пскове до сих пор не подведены итоги голосования?

- Дело в том, что жители нашего города активно следили за тем, как проходит голосование, и видели, что были явления «аномальной активности». Специалисты нашей технической службы подтвердили, что данная активность создана искусственно. Наверное, кто-то был заинтересован, чтобы территории выигрывали: может быть, это делали жители, а может, это было какое-то стороннее вмешательство. На данный момент я не могу опровергать или подтверждать эти данные. Но, тем не менее, голосование немного исказилось: итоги превзошли все наши ожидания. Мы думали, что в голосовании примут участие несколько тысяч жителей, но по тому, как выглядит сайт — 15 тысяч голосов.

- 15 тысяч голосов — аномально много?

- Да, потому что мы понимаем, что за такой короткий промежуток времени, наверное, вряд ли могло быть та. И тем более, что специалисты технической службы подтвердили тот факт, что есть определенные сомнения по некоторым голосам. На данный момент проводится проверка вот этих невероятно больших вбросов голосов, их несколько сотен. Выявлены основные признаки, по которым их можно отфильтровать. Работа ведется, и в ближайшее время будет представлена аналитическая справка, в которой можно будет всё это отследить.

Голосование состоялось, оно признано состоявшимся. Но дату подведения итогов я не назову, потому что все зависит от того, насколько быстро служба технической поддержки сработает и даст нам окончательный анализ.

- Но каким-то же образом итог голосования будет подводиться?

- Безусловно, итог голосования должен быть поведен общественной комиссией по контролю за реализацией программы «Городская среда». Эта комиссия создана на базе Псковской городской Думы, туда входят депутаты ПГД, представители администрации города, общественных движений. Вся эта история, которая сложится по итогам рассмотрения техническими специалистами, будет предоставлена в качестве анализа на рассмотрение комиссии, а она должна будет путем голосования вживую, поднятием руки, принять решение о том, каковы будут итоги голосования.

- А вбросы были за конкретных претендентов?

- Основная масса этих искусственных голосов была отдана за те позиции, которые у нас и стали лидерами. Может быть, это очень востребованные объекты, и кто-то хотел, чтобы они побеждали. Я не могу дать оценку, кто, как и каким образом руководствовался, но, тем не менее, и по тем голосам, которые мы могли посчитать реально поступившими, эти территории в любом случае могут стать лидерами, они в приоритете. Вопросов от жителей больше всего поступает как раз по этим территориям.

- Сейчас в приоритете улица Техническая, Сиреневый бульвар и школа № 24?

- Да, это три лидера. Техническая — 5 тысяч 200, Сиреневый бульвар — 2 тысячи 700, и Коммунальная (детский сад и школа № 24) — 5 тысяч 600 голосов.

- А выбрать нужно двух?

- Это будет осуществляться по решению комиссии. Может быть не два. Здесь есть такие обстоятельства, что какую-то территорию мы можем благоустраивать, а какие-то — проектировать, потому что сейчас это «сырые» территории, по которым есть только картинка, поданная жителями. И есть территории, которые мы без проекта реализовать в любом случае не сможем. Поэтому, если у нас будет возможность в рамках бюджета профинансировать разработку проектов, то, возможно, это уже будет не одна территория, а две или три, но опять-таки в зависимости от стоимости тех или иных мероприятий, и того финансирования, которое нам выделено.

Благоустройство будет на основании финансирования, потому что на данный момент рассматривается вопрос о выделении денег на дворовые территории. Соответственно, мы еще окончательно не сформировали список по общественным территориям, которые будут благоустроены в 2019 году, в связи с тем, что решается вопрос и по благоустройству дворов.

- Не первый раз городские власти пытаются определить приоритеты в работе по благоустройству города через интернет-голосование. Как вам, в принципе, такой инструмент?

- Принцип программы «Городская среда» основан на активности жителей. Данная программа несколько упраздняет функцию органов местного самоуправления по принятию решений. Здесь все зависит от людей. Жители, которые хотят благоустроить территорию, подают заявки. Они подвергаются определенному рассмотрению, что-то отклоняется, так как не соответствует требованиям, которые прописаны в документах. Те территории, которые проходят этот этап, подвергаются балльной оценке и далее они могут участвовать в реализации программы на тех или иных основаниях.

Ранее это была просто балльная оценка, по которой мы включали решением общественной комиссии эти территории в программу и реализовывали их. Так, как это было, например, в 2017 году, когда не было никакого рейтингового голосования. На данном этапе ситуация изменилась, есть определенные требования, которые мы должны соблюдать по порядку предоставления субсидий, одним из которых является вовлечение людей в принятие решения по благоустройству. Поэтому активность жителей здесь является немаловажным критерием. Но общественная комиссия все равно рассматривает какие-то детали, и, например, для проведения рейтингового голосования выбирались территории, по которым уже в заявках было очень большое количество голосов. Соответственно, они востребованы у людей, мы видим это по результатам голосования.

- То есть эти 7 проектов выдвигались на интернет-голосование уже с учетом активности, которую предлагали люди?

- Да, конечно. Это происходило с учетом ранее поданных заявок и той информации, которая была у нас в наличии.

- Какие уроки можно извлечь в будущем по организации интернет-голосования?

- У нас было очень мало времени на то, чтобы принять решение проводить или не проводить голосование. Нам было не известно до определенного момента времени вообще о необходимости проведения рейтингового голосования для того, чтобы включать объекты в программу в текущем году.

Оперативно было собрано заседание общественной комиссии, на котором было принято решение все-таки проводить голосование в том формате, который нам доступен. И, соответственно, с учетом всех ошибок, каких-то недоработок и замечаний жителей, мы будем стараться выработать некую стратегию, которой мы будем пользоваться при проведении последующих подобных мероприятий. Они понадобятся нам, потому что программа «Городская среда» содержит требования о вовлечении определенной доли жителей. За 2019 год мы должны каким-либо образом привлечь 15 тысяч жителей в принятие решений по благоустройству.

- Давайте поговорим о проектах, которые на данный момент в лидерах. Наш читатель спрашивает по поводу благоустройства территории рядом со школой № 24: «Интересно, какие могут быть итоги голосования, если уже 22 февраля была объявлена разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории возле школы № 24 и детскими садами №№ 48 и 50. Как будто бы победитель был известен заранее, а вы тут играете в голосование?».

- Для того чтобы бюджетные средства направить непосредственно на благоустройство объекта, мы не можем не проводить рейтинговое голосование. Это нововведение с 2019 года. Но в прошлом году был совершенно иной порядок, и такого условия не было.

Школа № 24 была тем объектом, который еще в прошлом году должен был начать благоустраиваться. Требовалась разработка проектно-сметной документации, и она была включена в программу «Городская среда» на 2018 год именно в части разработки проектной документации. Возникли некие технические моменты, и необходимо было дополнительное финансирование на ряд объектов, которые уже благоустраивались в 2018 году. В связи с этим деньги, которые были направлены на разработку проекта по территории возле школы № 24, пришлось перераспределить на благоустройство тех территорий для того, чтобы завершить их в 2018 году. Получилось, что территория школы № 24 с разработкой проекта выпала из 2018 года, но тут возникла необходимость проведения рейтингового голосования, то есть проект мы делать можем, а благоустраивать территорию - нет. Поэтому, если бы школа № 24, например, не вошла в число лидеров, то ее благоустройство отсрочилось бы на определенное количество времени. Грубо говоря, объект у школы № 24 стал заложником ситуации по изменению обстоятельств.

Сквер на улице Энтузиастов был включен в прошлом году в рейтинговое голосование, просто принцип и подход к голосованию был другой: мы там выбирали варианты и люди голосовали за концепцию развития территории. Сквер на улице Энтузиастов участвовал в этом голосовании потому, что было несколько картинок, и, соответственно, можно было выявлять общественное мнение. А на школу № 24 была одна заявка, соответственно, оснований для ее включения не было.

А потом, уже в новом году, мы узнаем об изменении вот этих условий. Мы в любом случае должны включать объект для того, чтобы дать ему шанс хотя бы до конца программы, до 2022 года, быть реализованным.

- Получается, что УГХ территорию возле школы № 24 собирается благоустраивать в любом случае, но чтобы это сделать в этом году эта территория должна пройти через интернет-голосование?

- Да.

- В плане проекта есть велодорожка и зона для слабовидящих, расскажите подробнее об этом.

- Схемы, которые размещены в интернете, они поданы людьми. Ни я, ни мои сотрудники, никто их не рисовал. Их рисовали люди, мы не принимали в этом участие. Это картинки, которые мы взяли из заявок и оформили логотипом «Городская среда» и в том виде, в котором их люди делали, мы выкладывали. Соответственно, есть какие-то определенные градостроительные нормы, нормы при проектировании, и вот сейчас, когда уже разрабатывается проект по школе № 24, как раз 7 марта у нас состоится аукцион. Если все будет хорошо, 7 марта мы узнаем победителя. Но какие-то мероприятия, которые прорисованы в этой картинке, отредактируют специалисты. То есть все будет сделано по соответствующим нормам, например, ширина велодорожки.

Мы, в принципе, стараемся на всех территориях устраивать велодорожки в рамках «Городской среды». В каждом проекте будет данный элемент, если это реализуемо на данной территории. Если это парк, то мы постараемся максимально везде заложить обустройство велодорожек, чтобы потом можно было соединить это в какую-то единую городскую сеть.

- Конкретно по Завеличью там нарисован «круг»...

- Для людей эта территория ограничивается тем «пятном», по которому они подают заявку, они не смотрят куда дальше поедет велосипедист, который «намахнёт» вот этот круг. Соответственно, это уже задача проектировщика увязать это в реалии с ситуацией и позволить эксплуатировать территорию так, как это положено.

- То есть конкретно по школе № 24 вопрос с конструктивом этой велодорожки открыт?

- Да, и не маловажным моментом в этой ситуации является то, что очень много вопросов у граждан по всяким социальным сетям, почему вот эта мера ответственности возложена на людей. Мы ни в коем случае не возлагаем на людей ответственность за проектные и технические решения. Мы пытаемся с ними согласовать какой-то концептуальный момент. Точнее, даем им шанс высказать своё мнение для того, чтобы мы максимально могли учесть потребности всех категорий граждан. Все технические стороны, требующие участия каких-то специализированных, обученных людей, они остаются за нами. То есть, мы привлекаем проектные организации и экспертов для того, чтобы всесторонне и грамотно разрабатывать проекты или выполнять благоустройство.

- Зона для слабовидящих, это что имеется ввиду?

- Зона для слабовидящих – определенная территория, включенная по обращению категории людей с ограниченными возможностями, в данном случае - по зрению. Соответственно, как она будет выглядеть, будет обсуждаться на этапе проектирования, потому, что для нас это несколько нестандартный элемент. Но мы не могли удалять его из схемы, потому что мы вносим корректировку в чужое творчество. Понимание его смысла придёт в ходе согласования с проектировщиком, потому, что для проектной организации, которая станет победителем аукциона, в техническом задании четко прописано: куда и с кем она идёт, что согласовывает и с кем она это обсуждает. Помимо заказчика в лице УГХ, проект обязательно подлежит согласование и с жителями, которые подавали заявку, и с депутатом по округу, и со всеми сетевыми предприятиями, и, в том числе, с представителями общественных организаций по каким-либо ограничениям по возможности передвижения.

- А что вы можете сказать о цветной подсветке на Сиреневом бульваре?

- Она будет рассматриваться конкретно в точечных местах, где находятся клумбы. Сам Сиреневый бульвар – прогулочная территория, на которой есть три площадки, где могут находиться люди. И, соответственно, рассматривались варианты какой-то новогодней иллюминации, которая будет включаться как в центре города к празднику. Согласно заявке, опоры освещения – парковые. Установка новогодней иллюминации это, мягко говоря, абсурдно: высота и несущая способность опор другая. То есть, нужно изыскивать какую-то возможность. А установка цветных прожекторов, которые можно включать также к определенным праздничным мероприятиям, она и указана в заявке.

- По скверу возле улицы Технической, во-первых, самая большая территория среди участвующих 7 проектов, – 5 тысяч квадратных метров. А во-вторых, это самая окраина окраины. При этом самая богатая комплектация проекта: вересковый сад на 30 наименований, «розовый остров» и площадка для настольных игр. Как вы оцениваете адекватность благоустройства этой территории и такой богатый запрос?

- Вопрос с оценкой адекватности не совсем корректен. Я могу сказать, что есть определенные ограничения по тем мероприятиям, которые мы можем выполнять в рамках реализации проекта «Городская среда». Также мы ограничены тем финансированием, которое нам выделяется. Судя по тому, какой рейтинг у этой заявки, понятно, что там весь микрорайон упорно голосовал до последней секунды, пока это было возможно. К нам поступали звонки, обращения, и, в принципе, даже на этапе подготовки самой картинки, когда мы ее размещали на сайт, жители настолько трепетно переживали, не упустим ли мы в этой схеме какой-то элемент. То есть, они со всей ответственностью относятся к этой территории.

При той ситуации, которая складывается, вблизи тех домов, а конкретно Технической, 14, нет никакой озелененной территории: ни парка, ни сквера, ничего другого. Там нет ни одной прогулочной зоны и какой-то территории, подобной любому парку в нашем городе, где бы жители могли бы проводить время. Их заявка – голос не только домов, которые прилегают к этой территории, но и близлежащих, потому что это то «пятно», которое свободно от застройки, и, они, конечно, хотели бы, чтобы у них было все и сразу.

- Наш читатель спрашивает: «Можно ли выбранную модель голосования видоизменить для получения более корректных результатов?»

- Хотелось бы получать более корректные результаты. Но я повторюсь, что у нас было очень ограничено количество времени для того, чтобы организовать это голосование. Поэтому есть какие-то огрехи, моменты, которых можно было бы избежать. Мы обязательно будем работать над этим, потому что формат интернет-голосования гораздо удобнее, и мы понимаем, что люди более активно участвуют в этом голосовании, нежели в живом, когда они приходят на избирательные участки. В прошлом году проводилось голосование на избирательных участках, но сейчас, в пору, когда у каждого человека гаджет и открыт доступ в интернет, ему, конечно, проще нажать кнопку, а не ехать на автобусе на другой конец города, чтобы отдать свой голос. Поэтому в приоритете интернет-голосование, просто вопрос в том, насколько его можно сделать более прозрачным и с какой-то более четкой авторизацией, чтобы отмести возможные варианты вещей, которые происходили у нас.

- Как вы представляете себе календарный план победителей, что дальше по месяцам?

- С учетом некоторых печальных практик, когда поздно выделяется финансирование или мы вынуждены выполнять работы при каких-то природных катаклизмах, мы стараемся все быстро подготовить, посчитать и разместить, чтобы основная масса работ была выполнена в летний период. Но в некоторых объектах у нас, например, есть работы по освещению, которые сильно не завязаны на погоду. Мы будем руководствоваться объемом финансирования, которое нам будет установлено на общественные территории: на данный момент это 63 млн рублей.

- 63 млн – цифра не окончательная?

- Возможно, нам будет предоставлена возможность какую-то долю этих денег направить на благоустройство дворовых территорий, для того, чтобы закончить ряд мероприятий, которые были предусмотрены программой. Она включает в себя не только общественные территории, но и дворовые. Соответственно, все будет зависеть от раскладки по этому финансированию, и тогда можно будет говорить о каких-то прогнозах.

Но в любом случае мы готовим проектно-сметную документацию, потому что к концу апреля у нас будет проект по школе № 24 и проспекту Энтузиастов, если все сложится как запланировано, как прописано в условиях контрактов и так, как у нас проходят аукционы. То есть, если определится победитель и все в плане проведения аукциона сложится должным образом, то к концу апреля у нас будут четкие цифры, какое финансирование требуется на реализацию тех или иных мероприятий. В данном случае, я говорю про проспект на Энтузиастов, потому что про территорию рядом со школой № 24 я пока не могу говорить, не ясно на каком она будет месте, и как все это будет учитываться комиссией по подведению итогов. Но мы сделаем проект, и уже исходя из стоимости его реализации и имеющегося финансирования будет принято решение, поэтапная ли будет реализация этого проекта или, может быть, единовременная. Потому, что построить освещение и выполнить полностью благоустройство за 3 месяца, наверное, это очень быстро для такой большой, объёмной территории, как проспект Энтузиастов.

- Итоги голосования на этой неделе будут?

- Не могу сказать, есть определенный момент по созыву комиссии. Но, по тем данным, которые были озвучены, основные три лидера - они вполне явными являются. Но опять же, смотря по каким критериям будет произведен анализ.