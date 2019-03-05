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Общество

Замглавы УГХ Пскова рассказала о лидирующих в интернет-голосовании проектах по благоустройству

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 5 февраля рассказала объектах для проведения благоустройства в рамках проекта «Единой России» «Комфортная городская среда», которые лидируют по результатам интернет-голосования.

В частности, по словам Татьяны Алексеевой, сквер у 24-й школы в прошлом году был включён в программу благоустройства, но в связи с тем, что возникли «технические проблемы», заложенные в бюджете средства пришлось перераспределить на другие проекты, которые уже благоустраивались в тот момент. При этом, как пояснила гость эфира, даже если бы территория у школы №24 оказалась в аутсайдерах голосования, ее благоустройство пришлось бы отложилось, но не отменить.

Кроме того, замначальника УГХ рассказала про велодорожки. По ее словам, предложенные горожанами схемы велодорожек необходимо привести в соответствие градостроительным нормам. Татьяна Алексеева заверила, что специалисты Управления городского хозяйства стараются оборудовать город велодорожками везде в рамках программы «Комфортная городская среда». Она добавила, что вопрос со строительством велодорожки около школы №24 открыт.

Также Татьяна Алексеева остановилась на создании зон для слабовидящих. Дизайн таких пространств и общий вид будет обсуждаться на этапе проектирования. При этом зоны должны быть согласованы с горожанами и депутатом по округу, добавила она.

На Сиреневом бульваре, по словам замначальника УГХ, рассматривается вопрос установки новогодней иллюминации. Цветные прожекторы уже указаны в соответствующей заявке. Татьяна Алексеева также рассказала, что вблизи дома №14 по Технической улице нет ни одной прогулочной зоны, где бы люди смогли проводить время, поэтому жители района «настолько трепетно относятся к этой территории» и активно голосовали за её благоустройство.

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