В Великих Луках начали ремонтировать участок улицы Маршала Жукова

18:21, 07 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках продолжается ремонт дворов. В настоящее время стартовали работы на дворовой территории возле дома № 15 на улице Маршала Жукова. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в своём канале в мессенджере MAX.

«Для жителей важно не только добиться обновления двора, но и проследить за тем, чтобы все работы были выполнены качественно и в соответствии с заявленными требованиями. Поэтому обязательно выйдем на общественный контроль вместе с жителями и общественными советниками. Проверим ход работ, качество выполнения и учтём замечания жителей. Продолжаем работать вместе, чтобы наши дворы становились комфортнее, безопаснее и современнее!» – добавил он.

Ранее сообщалось, что великолучанка попросила коммунальщиков привести в порядок детскую площадку на Октябрьском проспекте.