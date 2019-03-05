Трое мужчин подозреваются в краже семи мешков заменителя молока из дновской сельхозорганизации

17:31, 05 марта 2019, ПАИ

56-летний, 55-летний и 43-летний мужчины подозреваются в краже семи мешков с заменителем молока из складского помещения сельхозорганизации в деревне Гаврово Дновского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление совершено в период с 16 февраля по 1 марта. Причиненный ущерб превысил 12 тысяч рублей. Часть похищенного изъята. Ведется проверка.

Кроме того, в деревне Рагозы Усвятского района с января по февраль с линии электропередач был похищен алюминиевый провод стоимостью около 34 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый 47-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 3 марта в раздевалке организации по улице Малышева из кармана куртки был украден мобильный телефон одного из работников. Ущерб составил более 6 тысяч рублей. В этой краже подозревается 22-летний молодой человек, который трудится в этой же организации. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.