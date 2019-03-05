8 марта псковские автобусы перейдут на субботнее расписание, 9 марта – на воскресное

17:44, 05 марта 2019, ПАИ

8 марта в Пскове автобусы будут ходить по расписанию субботы, 9 марта – по расписанию воскресенья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

9 марта движение автобусов на садоводческие товарищества будет организовано по действующему расписанию на зимний период.

7 марта пригородные автобусы будут ходить по расписанию пятницы, 8, 9 марта – по расписанию субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья.

С 8 по 10 марта автобус № 207 «Псков-Печоры» будет курсировать по расписанию дней недели. 7 марта автобус № 105 «Псков - Назимово- Хрячова Гора» пустят по графику четверга. 9 марта маршруты №105 «Псков - Назимово- Хрячова Гора», №213 «Псков-Верхолино-Гверздонь», №214 «Псков-Середка-Гверздонь», №123 «Псков-Палкино через Бобьяково», №145 «Палкино-Качаново» и №145-а «Палкино-Родовое-Качаново» - закрыты.

7 марта автобусные перевозки на внутриобластных маршрутах будут организованы по расписаниям пятницы, 8 марта - по расписанию субботы, 9 марта – по расписанию четверга, 10 марта – по расписанию воскресенья.

На межобластных маршрутах движение автобусов будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели.