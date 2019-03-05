В Псковской области задержан мужчина за действия сексуального характера в бане, в результате которых потерпевшая скончалась

22:08, 05 марта 2019, ПАИ

4 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в бане в одном из населенных пунктов тела женщины с телесными повреждениями в области половых органов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СУК России по Псковской области, согласно данным медицинского судебного исследования, пострадавшая скончалась в результате массивной кровопотери.

По версии следствия, к преступлению причастен знакомый потерпевшей, который 2 марта, удовлетворяя свою половую потребность, причинил потерпевшей телесные повреждения, в результате которых она скончалась. Спрятав тело за диваном, он скрылся с места происшествия.

Отмечается, что по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 4 статьи 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера, повлекших смерть потерпевшей).

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.