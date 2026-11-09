Большой этнографический диктант прошёл в Новоржеве

10:31, 09 ноября 2026, ПАИ

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» прошла 6 ноября на площадке Новоржевского РКСК, сообщила газета «Земля Новоржевская».

Организатором акции и её участником стала Новоржевская районная библиотека. Жители Новоржева разных возрастов проверили свои знания о культуре, традициях и языках народов России.

Большой этнографический диктант проводится с 2016 года. Главная идея акции – показать огромное культурное, языковое, национальное и историческое многообразие народов России. Слоган «Народов много – страна одна!» является постоянным официальным девизом акции.