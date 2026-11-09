МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram под видом подаренной подписки

10:40, 09 ноября 2026, ПАИ

В преддверии праздников злоумышленники активизируют схему с фиктивной подпиской Telegram Premium для хищения учётных записей в мессенджере, сообщается в официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в MAX.

По данным ведомства, от имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение о том, что вам якобы подарили подписку Telegram Premium. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации Telegram. Далее пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения.

Полученные данные позволят злоумышленникам получить доступ к учётной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего.

В МВД России рекомендуют не переходить по ссылкам и не сканировать QR-коды с предложениями бесплатной подписки на Telegram Premium, а также никогда не вводить коды подтверждения на сторонних сайтах, даже если сообщение поступило от знакомого.