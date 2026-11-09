«Чайка» выполнила 49 рейсов по вывозу ТКО с Талабских островов в 2026 году

10:45, 09 ноября 2026, ПАИ

Грузовая лодка «Чайка» муниципальной флотилии Псковского округа успешно отработала весь сезон навигации, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.

По словам Натальи Фёдоровой, судно оказывает большую помощь в перевозке грузов на Талабские острова. За год «Чайка» произвела 83 рейса, из них 49 – по вывозу твёрдых коммунальных отходов с островов. Глава округа назвала лодку ещё одним «трудягой» муниципальной флотилии.

Всего за сезон три пассажирских судна – «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» – перемещались между материком и островами 427 раз и перевезли 15 275 пассажиров. В ближайшее время суда флотилии поднимут с воды, установят на кильблоки и поставят на место зимней стоянки.

Отметим, что первый грузовой катер «Чайка», предназначенный для перевозок на Талабские острова, спустили на воду в Псковском районе в октябре 2025 года. Название для нового судна выбрали местные жители в ходе народного голосования.