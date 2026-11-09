Как безопасно переходить железную дорогу: памятка РЖД

10:37, 09 ноября 2026, ПАИ

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации, напомнили в РЖД. Для перехода через железнодорожные пути следует использовать пешеходные переходы, мосты и тоннели.

Кроме того, при переходе по пешеходному переходу нужно снимать наушники и капюшон, так как они могут помешать заметить приближающийся поезд.

Также никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав, прыгать с пассажирской платформы на пути, проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.

Помимо этого, нельзя находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений.

При нахождении на железнодорожной платформе нельзя приближаться к её краю, оставаясь за ограничительной линией. «Особенно опасно приближаться к краю платформы на линиях со скоростным движением – из-за силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поездом, вы можете потерять равновесие и подвергнуть себя опасности», – отметили в РЖД.